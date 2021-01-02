Kanal İstanbul’da ihale ve temel atma bu yıl

Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "hayalim" dediği Kanal İstanbul Projesi'ne ilişkin Ulaştırma Bakanlığı ile yürütülen çalışmaları değerlendirdi. Bakan Kurum, "Cumhuriyet tarihimizin en büyük dönüşüm projesini hayata geçiriyoruz. İstanbul Boğazı'nı koruyacak, millet bahçeleriyle, ekolojik koridorlarıyla Türkiye'nin en çevreci şehircilik projesi olacak. Yüzde 52'sini yeşil alanlara, sosyal donatılara ayırdığımız Proje'nin ÇED sürecini üniversitelerin, vatandaşlarımızın görüşlerini alarak tamamladık. Üç etapta çevre düzeni planlarımızı onayladık. İnşallah Ocak ayı itibariyle planlarımızı askıya çıkaracağız, onlar da ihale sürecini eşzamanlı başlatacaklar. 2021 Kanal İstanbul'un başladığı ve hızlı bir şekilde yapılacağı bir yıl olacaktır. Artık son noktaya gelindi. Kanal İstanbul'da kararlıyız. Ülkemize, İstanbul'umuza yakışacak bir proje olması, çevrenin korunması, doğal kaynakların zarar görmemesi, İstanbul Boğazı'ndaki tehlikenin ortadan kaldırılması adına çalışmalarımızı detaylı yapıyoruz. Bu yılın ilk yarısında temelleri atılır diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.Kentsel dönüşümün merkezinin İstanbul olduğunu vurgulayan Bakan Kurum, bu yıl toplam 25 milyar lira bedelli 80 bin konutluk kentsel dönüşüm ve sosyal konut projesine başlayacaklarını söyledi. Kurum, yapı denetim kapsamında sadece son 2 yılda 102 bin 500 binayı denetlediklerini, bin 800 hektar alanı koruma altına aldıklarını kaydetti. Yaklaşık 75 milyar liralık büyüklükteki Kanal İstanbul Projesi'nin inşaat öncesi hazırlık çalışmalarının 1.5 yıl, inşaatın da 5.5 yıl sürmesi bekleniyor. Projede yaklaşık 10 bin kişinin çalışması öngörülüyor.Bakan Kurum, İklim Kanunu'nun bu yıl Meclis'e geleceğini belirterek, "Bugün artık yeşil bir ekonomiye gidiyoruz. Yeşil ekonomiyle artık AB, ihracatını yapacağı ürünlere bu şartları getirecek. Biz de ülkemizdeki altyapıyı buna hazırlamak durumundayız. Bu düzenlemeler de iklim değişikliğine uyum ve risklerle mücadele konusunda çok önemli bir kilometre taşı olacak" dedi.