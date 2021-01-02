Komandolar, PKK inlerini yerle bir etti

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından kuzey Irak'taki operasyonlarda bölgede teröristlerden temizlenerek güvenlik bölgelere askeri üsler kurulurken, komandolar terör örgütünün inlerini bir bir bularak imha ediyor. Komandolar, "Pençe-Kaplan Operasyonu" kapsamında, tespit edilen sığınak ve mağaraları buldu. Yapılan aramalarda, teröristlere ait mühimmatlar ile yaşam malzemeleri imha edildi.



Kuzey Irak'ta terör hedeflerin ile yönelik düzenlenen "Pençe-Kaplan Operasyonu" devam ediyor. Hava destekli operasyonlar kapsamında, komandolar, PKK'lı teröristlerin inlerine girmeye devam ediyor. Temizlenen bölgelerde askeri üsler oluşturulurken, komandoların, tespit ettikleri çok sayıda sığınak ve mağarada terör örgütü PKK'ya ait mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirdi.

Bulunan mühimmat METİ timleri tarafından yerinde imha edilirken, sığınak, mağara ve barınaklarda yapılan arama-tarama faaliyetleri sonucunda; el bombası, el yapımı patlayıcı (EYP), 4 C-3 patlayıcı, lav silahı, eski Doçka namlusu, AT-4 tanksavar silahı lançeri, 2 anti-personel mühimmatı, 2 bomba atar mühimmatı, 15 RPG-7 roketatar mühimmatı, 5 adet 81 milimetre havan mühimmatı, 186 Doçka mühimmatı, 4 tank savar mühimmatı, 9 RPG-7 roketatar sevk fişeği, eski Doçka sehpası, 89 AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 50 keskin nişancı silahı şarjörü ,14 adet 81 milimetre havan tapası, EYP yapımında kullanılan çok sayıda infilaklı fitil ve fünye, 2 termal şemsiye ele geçirildi.