Mavi vatan onlara emanet olacak

Türk deniz yetki alanlarında 7 gün 24 saat esasıyla görev yapan ve "mavi vatan"ın koruyucu kartalları olarak nitelendirilen Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü ekiplerinin kullanacakları botların üretimine yüzde 100 yerli donanımlarla Antalya Serbest Bölge'de başlandı. Antalya merkezli Ares Tersanesi'nce yapılacak 122 bot için ilk teslimat şubatta yapılacak. Firma, 122 botu 6 yıllık süreçte kurumlara teslim edecek. Ares Tersanesi Genel Müdürü Utku Alanç, "Seri üretime başladık. Bu yıl 20'nin üzerinde yerli ve özgün tasarımdaki botlarımızı Türkiye'nin çeşitli sahillerinde görevde görebileceğiz. 12 metre uzunluğundaki botlarımız, 35 deniz mili sürat kabiliyetine sahip. Özellikle mülteci, kazazede kurtarma operasyonlarında kullanılabilecek ekipmanlarla donatılıyor" dedi.