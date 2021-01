Mahir Ünal: Muhalefet siyasi takiyye içindedir

Taciz ve tecavüz skandalları ile çalkalanan CHP, parti içinde tecavüze ve tacize uğrayan mağdur kadınların çığlıklarına kulaklarını tıkadı. Şu ana kadar CHP üyesi 21 kadın ve genç kızın tecavüze uğramasının üstünden geçen 26 günde tek söz söylemeyen CHP yönetimi son olarak CHP'li siyasetçi Fikri Sağlar'ın "Kendimden söylemek istiyorum ben yargılandığım zaman türbanlı bir hakimin karşısına gittiğimde benimle ilgili haklarımı koruyacağı ve adaleti yerine getirebileceği konusunda kuşkum var" sözleriyle hedef aldığı başörtülü ve türbanlı kadınlar sonrası oluşan tepkiyi dağıtmak için tüm programlarda kapalı kadınları ön sıraya koymaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Oy almak için bazı yerlerde başörtülü birkaç kişiyi yanlarında vitrin mankeni gibi getirip koymak, artık kimseyi aldatmıyor. O işler geçti" sözlerini çarpıtarak gündem oluşturma çabası içerisine giren CHP'ye AK Parti Grup Sözcüsü Mahir Ünal cevap verdi.



DEMOKRASİ OYUNU OYNUYORLAR



Ünal yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımızın, kadınlara yönelik tacizler ve başörtüsü istismarcılığı ekseninde CHP'nin gerçek yüzünü ifşa etmesi, suret-i haktan görünmeye çalışan muhalefeti "ittifak halinde" rahatsız etmiş. Cumhurbaşkanımız kadına karşı ayrımcılığın her türlüsüyle mücadele ederken, vesayetin hizmetkarı olanlar, bugün demokrasi oyunu oynuyorlar. Ama her siyasi krizde kafalarının gerisindeki Yassıada zihniyeti bütün yasakçı haliyle ortaya çıkıyor. Bugün sözde kadın hakları savunuculuğuna soyunan muhalefetin, daha düne kadar kadınlarımızın kılık kıyafetlerine yasak getirilmesine, geçtiğimiz günlerde bir CHP'linin başörtülü kadınlara barbarca saldırmasına sustuğu bilinmektedir. Geçmişleri neyse bugünleri de o" dedi.



CUMHURBAŞKANIMIZ İKİYÜZLÜLÜKLERİNİ GÜNYÜZÜNE ÇIKARDI



Muhalefetin siyasi takiyye peşinde olduğunu belirten Ünal, "Demokrasiyi ve demokratik kazanımları siyasi oyun haline getirebileceğini zanneden CHP siyaseti, "iktidarı seçimle veya seçimsiz götüreceğiz" diyenlere ses çıkarmamış, teröre destek veren yancılarına dair üç maymunu oynamaya devam etmiştir. İnanç ve özgürlük temelinde samimiyetleri her sınandığında sınıfta kalmış zihniyet, "siyasi takiyye" peşindedir! Cumhurbaşkanımız ikiyüzlülüklerini gösterdiğinde ittifak halinde ayaklanıp, sözde kadın hakları savunuculuğuna soyundular. Cumhurbaşkanımızın güçlü demokrasi ve kadın hakları mücadelesi sayesinde bu despotik zihniyet de demokratik çizgiye gelmek mecburiyetinde kaldı. Şimdi bu zihniyetin yegâne amacı siyasi tahkiye yoluyla demokratik kazanımları çalmaktır" diye konuştu.



TACİZE VE TECAVÜZE SUSTULAR



CHP içerisindeki taciz ve tecavüz olaylarına sessiz kalan müttefikler, bu ikiyüzlü siyasete destek veriyorlar... "İktidarı seçimsiz götürmekten" bahsedenlere susanlar, hala kadınlara kılık kıyafeti yüzünden saldıranlara susanlar, kadın hakları konusunda ikiyüzlü davranıyorlar. Bugün ikiyüzlü siyaset yapanlar, yıllarca milletimizle özgürlükler arasında duvar olmuş kimselerdir. Sayın Cumhurbaşkanımız, bu duvarları yıkmış, cumhuriyetimizle milletimizi kaynaştırmış, özgürlükleri vatandaşa yaymış gerçek bir demokratik siyasete önderlik etmiştir... Bunlar Cumhurbaşkanımızın kadın hakları konusunda verdiği mücadeleye her zaman karşı oldular. Milletten özür dilemeleri gerekirken siyasi ikiyüzlülükle yollarına devam edeceklerini sanıyorlar. Vesayeti karakter, ikiyüzlülüğü siyaset haline getirmişler" İfadelerini kullandı.