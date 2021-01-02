Şanlıurfa Valiliği'nden Rasulayn'daki patlamayla ilgili açıklama

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Rasulayn ilçesinde (EYP) yüklü park halindeki aracın PKK/PYD'li teröristlerce patlatılması sonucu 2 çocuk hayatını kaybetti, 3 Suriye vatandaşı ise yaralandı.

2 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Yaşanan patlama ile ilgili olarak Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 2 çocuk hayatını kaybetti, 3 sivil de yaralandı.

Konuyla ilgili Şanlıurfa valiliğinden yapılan açıklamada;



"02.01.2021 tarihinde, saat 14.00 sıralarında Rasulayn İlçesi Şurta merkezi kavşağına yakın bir yerde el yapımı patlayıcı (EYP) yüklü park halindeki aracın PKK/PYD'li teröristlerce patlatılması sonucu; ilk belirlemelere göre 2 çocuk hayatını kaybetmiş, sivil 3 Suriye vatandaşı da yaralanmıştır.

Yaralılar Rasulayn Hastanesinde tedavi altına alınmış olup, Valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti verilen yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin tahkikata başlanmıştır.



Masum Suriyeli vatandaşları hedef alan hain saldırıyı gerçekleştiren PKK/PYD terör örgünü lanetliyor, alçak saldırıda hayatını kaybedenlere Cenab-ı Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz"denildi.