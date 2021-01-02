Son dakika: Afrin'e bombalı saldırı

Barış Pınar bölgesi Rasulayn'da gerçekleştirilen patlamanın ardından Suriye'nin kuzeyinde Afrin ilçesine bağlı Cinderes beldesinde bombalı araçla terör saldırısı düzenlendi. İlçe merkezine yapılan saldırıda bir sivil hayatını kaybetti, 9 sivil de yaralandı.

Zeytin Dalı Harekatı'yla terörden arındırılan Cinderes'te ekmek fırını yakınlarındaki bir araca yerleştirilen bomba infilak ettirildi. Patlamanın ardından meydana gelen yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yaralılar, bölgedeki hastanelere sevk edildi. Yerel kaynaklar, söz konusu saldırının bölgeye daha önce birçok kez saldırı düzenleyen PKK/YPG'nin tarafından düzenlediği üzerinde duruyor. Suriye'nin kuzeyindeki Afrin'e bağlı Cinderes belde merkezi 8 Mart 2018'de Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütü YPG/PKK'dan kurtarıldı.

Saldırı ile ilgili Hatay Valiliği'nden son dakika açıklaması geldi. İşte o açıklama

"02.01.2021 günü saat 16.05 sıralarında ZDH Bölgesinde bulunan Cinderes ilçe merkezinde plakası ve sahibi belirlenemeyen araçta meydana gelen patlama sonucu ilk belirlemelere göre 10 sivil vatandaş (2 kadın, 1 erkek ağır yaralı) yaralanmıştır. Valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti veren yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin tahkikata başlanılmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."