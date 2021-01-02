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Son dakika: Valisi koronavirüse yakalandı!

Son dakika haberine göre;  Valisi koronavirüse yakalandı. Yazıcı, evinde karantinaya girerken, 10 gün sonra yeniden test yaptıracak.

Giriş Tarihi: 2.1.2021 17:15 ABONE OL
Son dakika: Antalya Valisi koronavirüse yakalandı!

Antalya Valisi Ersin Yazıcı'nın Covid-19 testi pozitif çıktı. Evinde karantinaya giren Vali Yazıcı'nın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, eşi ve 4 çocuğundan 2'sinde koronavirüs teşhis edilince geçtiğimiz hafta Covid-19 testi yaptırdı.

Test sonucu pozitif çıkan Vali Yazıcı, karantinaya girdi.

Konyaaltı Caddesi'ndeki valilik konağında karantina sürecini geçiren Yazıcı ile eşi ve çocuklarının durumlarının iyi olduğu, tedavilerine evde devam ettiği öğrenildi.

Vali Yazıcı'ya 10 günlük karantina süresi sonunda yeniden PCR testi yapılacağı belirtildi.

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Son dakika: Antalya Valisi koronavirüse yakalandı!
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