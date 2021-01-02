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Son dakika: -Suriye sınırında 3 terörist etkisiz hale getirildi

-Suriye sınırında Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan PKK/YPG’li 3 terörist etkisiz hale getirildi.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Giriş Tarihi: 2.1.2021 14:40 ABONE OL
Son dakika: Şanlıurfa-Suriye sınırında 3 terörist etkisiz hale getirildi

Şanlıurfa -Suriye sınırında Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan PKK/YPG'li 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, "Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan PKK/YPG'li 3 terörist etkisiz hale getirildi." açıklamasında bulundu.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada;

"Terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin vermedik, vermeyeceğiz. Bölgede her türlü tedbiri alan kahraman komandolarımız, bir sızma girişimini daha önleyerek 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi"denildi.

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Son dakika: Şanlıurfa-Suriye sınırında 3 terörist etkisiz hale getirildi
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