Son dakika: Şanlıurfa-Suriye sınırında 3 terörist etkisiz hale getirildi

Şanlıurfa -Suriye sınırında Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan PKK/YPG'li 3 terörist etkisiz hale getirildi.



Milli Savunma Bakanlığı, "Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan PKK/YPG'li 3 terörist etkisiz hale getirildi." açıklamasında bulundu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada;



"Terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin vermedik, vermeyeceğiz. Bölgede her türlü tedbiri alan kahraman komandolarımız, bir sızma girişimini daha önleyerek 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi"denildi.