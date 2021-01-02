Son dakika: Başkan Erdoğan'dan çok çarpıcı yerli aşı açıklaması

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Kömürhan Köprüsü ve Tünelleri Açılış Töreni gerçekleşiyor. Erdoğan, törende önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, 2021 yılının Türkiye için çok önemli olduğunu, salgın sonrası oluşacak yeni düzende Türkiye'nin öne çıkması için çalışıldığını söyledi. Erdoğan, "2021 yılını her anlamda yeni bir şahlanış yılı haline getireceğiz" dedi. Erdoğan yerli aşı ve koronavirüs salgını ile ilgili de çarpıcı ifadeler kullandı.

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kömürhan Köprüsü ve Tünelleri Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar | Video

"TASARIMINDAN İNŞASINA YÜZDE YÜZ YERLİ"

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Ülkemizin Batı, Doğu, Kuzey, Güney aksının en önemli noktalarıdan birini oluşturuyor. Kömürhan Köprüsü kendi alanında dünyanın en büyük 4'üncü projesi olma özelliğini taşıyor. Tasarımından inşasına kadar yüzde yüz yerlidir. Bu eser ülkemizin mühendislik alanındaki güü ve kabilietlerinin sembollerinden biri olacaktır. Projenin bölgenin kalkınması, gelişmesine büyük katkılar sunacağına inanıyorum.

Yapım bedeli 720 milyon lira olan bu proje (Kömürhan Köprüsü) Elazığ ile Malatya'yı birbirine bağlamanın ötesinde ülkemizin doğu- batı ve kuzey-güney ulaşım aksının en önemli noktalarından birini oluşturuyor.

Yaptığımız yatırımlar, inşa ettiğimiz eserlerle Fırat'ı, kavuşmanın, sevincin, muhabbetin, refahın sembolü haline getirdik, getirmeyi sürdüreceğiz.

Bugüne kadar Malatya'da 8,8 milyar lira, Elazığ'da 6 milyar lira ulaşım yatırımı yaparak bölünmüş yoldan demir yoluna ve hava yoluna kadar her alanda bölgemizin çehresini değiştirdik.

Malatya Havalimanı'na yeni bir terminal binası yapıyoruz. Aynı şekilde Elazığ Havalimanı'nı yine büyütüyoruz.

"BUNLAR TÜRKİYE'NİN İLERLEMESİNE TAHAMMÜL EDEMEZLER"

Ülkemizde sürekli ilkelerden bahsedip hiçbir üretim yapmamayı felsefe haline getirmiş bir zihniyet hala varlığını sürdürmektedir. Bunlar atılan hayırlı adımlardan da rahatsız oluyorlar. Bunlar hukukta, demokraside, özgürlükte Türkiye'nin ilerlemesine tahammül edemezler. Ayasofya'nın ibadete açılmasından başörtüsü hazımsızlığına kadar birçok alanda bu habis zihniyetin yansımalarını görüyoruz.

"2023 HEDEFLERİNE ULAŞANA KADAR DURMAYACAĞIZ"

Biz yaptıklarımız ve yamayı taahhüt ettiklerimiz ile öne çıkıyoruz. 2020'de de hizmet siyasetinden taviz vermedik.

Sağlıkta son bir yılda toplam 16 bin yatak kapasiteli 16 hastane ve 10 ek binayı hizmete sunduk.

Fatih Sondaj gemimizin Karadeniz'deki doğal gaz keşfinin sevincini milletimizle birlikte yaşadık. Pek ok tesisin açılışını yaptık.

Biz en zor şartlarda bile hizmet ve eser üretmenin peşinden koştuk. Milletimizin özgürülüğü, güvenliği ve refahını güçlendirmek için gece gündüz çalıştık, çalışıyoruz. 2023 hedeflerine ulaşana kadar da durmayacağız.

"2021 ŞAHLANIŞ YILI OLACAK"

Elbette 2020 tüm insanlıkla birlikte milletimiz için de zor bir yıl oldu. Güvenlikte ekonomiye her alanda ciddi sınamalarla karşılaştığımız bir dönemde koronavirüs salgınını yükünü de omuzlamak zorunda kaldık.Milletimizin geleceğini korumak için devletimizin imkanlarını seferber ettik. Doğrudan ve dolaylı desteklerle milletimizin yanında yer aldık. 2021'i her anlamda yeni bir şahlanış yılı olacak, bunun için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz.

YERLİ AŞI SÖZLERİ

Yurtdışından temin ettiğimiz aşıların uygulanmaya başlanmasıyla salgınla mücadeleyi aşacağımıza inanıyorum. En geç Nisan ayında kendi aşılarımızı da kullanıma hazır hale getirmiş olacağız.

"ÜLKEMİZİN ÖNÜNÜ PROJE İSİMLER VE GÜNDEMLERLE KESMEYE ÇALIŞIYORLAR"

Küresel ve ekonomik sistemin kökten sarsıldığı bir dönemde ülkemizi daha öne çıkarmak için var gücümüzle çalışmamız gerekiyor. En büyük gücümüz birliğimiz, beraberliğimiz ve kardeşliğimiz olacak. Ülkemizin yükselişini içeride terör dışarıda yaptırımlarla kesemeyenler proje gündemlerle önümüzü kesmeye çalışmaktadırlar. Hamdolsun milletimiz bu senaryolara izin vermiyor.

İnşallah 2021'i de bir reform yılı haline dönüştüreceğiz. Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası için gerekli adımları milletimizle birlikte atacağız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kömürhan Köprüsü'nün açılışını gerçekleştirdi | Video