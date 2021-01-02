SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, merakla beklenen rakamları açıkladı! 2 Ocak koronavirüs tablosu vaka sayısı!

Koronavirüste nisan ayından itibaren düşmeye başlayan hasta sayıları kış aylarının gelmesiyle tekrar yükselişe geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika uyarılarıyla birlikte günlük koronavirüs hasta, vaka sayısı ve vefat sayılarını duyuruyor. Vatandaşların merakla beklediği 2 Ocak corona virüs tablosu Bakan Koca tarafından açıklandı. İşte, son dakika Türkiye'de 2 Ocak koronavirüs hasta, vaka sayısı ve vefat sayıları tablosu...

SON DAKİKA HABERİ: 2 Ocak koronavirüs tablosu vaka sayısı! | Video

2 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

TEST SAYISI:149.218

VAKA SAYISI:11.180

HASTA SAYISI: 1713

VEFAT SAYISI: 202

İYİLEŞEN SAYISI: 11.672

AĞIR HASTA SAYIMIZDAKİ DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR

Bugün tespit edilen 1.713 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımızdaki düşüş devam ediyor. Kayıplarımızın daha da azalması en büyük beklentimiz. Aşılama programından başarıyla netice alana kadar tedbirlere ısrarla uymalıyız. Birlikte hareket edersek güçlüyüz.

DÜNKÜ VERİLER

TEST SAYISI:158.103

VAKA SAYISI:12.203

HASTA SAYISI: 1.908

VEFAT SAYISI: 212

İYİLEŞEN SAYISI: 14.110



KAYIPLARIMIZDA DÜŞME EĞİLİMİ BAŞLADI

Bugün tespit edilen 1.908 hastamız var. Aktif vaka sayısı, ağır hasta sayısı düşmeye devam ediyor. Kayıplarımızda düşme eğilimi başladı. Ağır hasta sayısındaki azalışa bağlı olarak kayıplarımız azalacak. Salgının yıkıcı etkisinin azalacağına inanıyorum.