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SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanı , merakla beklenen rakamları açıkladı! vaka sayısı!

Koronavirüste nisan ayından itibaren düşmeye başlayan hasta sayıları kış aylarının gelmesiyle tekrar yükselişe geçti. Sağlık Bakanı son dakika uyarılarıyla birlikte günlük koronavirüs hasta, vaka sayısı ve vefat sayılarını duyuruyor. Vatandaşların merakla beklediği Bakan Koca tarafından açıklandı. İşte, son dakika 'de 2 Ocak koronavirüs hasta, vaka sayısı ve vefat sayıları tablosu...

Giriş Tarihi: 2.1.2021 19:01 Son Güncelleme: 2.1.2021 19:52 ABONE OL
SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, merakla beklenen rakamları açıkladı! 2 Ocak koronavirüs tablosu vaka sayısı!

Koronavirüste nisan ayından itibaren düşmeye başlayan hasta sayıları kış aylarının gelmesiyle tekrar yükselişe geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika uyarılarıyla birlikte günlük koronavirüs hasta, vaka sayısı ve vefat sayılarını duyuruyor. Vatandaşların merakla beklediği 2 Ocak corona virüs tablosu Bakan Koca tarafından açıklandı. İşte, son dakika Türkiye'de 2 Ocak koronavirüs hasta, vaka sayısı ve vefat sayıları tablosu...

SON DAKİKA HABERİ: 2 Ocak koronavirüs tablosu vaka sayısı! | Video

2 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

TEST SAYISI:149.218
VAKA SAYISI:11.180
HASTA SAYISI: 1713
VEFAT SAYISI: 202
İYİLEŞEN SAYISI: 11.672

AĞIR HASTA SAYIMIZDAKİ DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR
Bugün tespit edilen 1.713 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımızdaki düşüş devam ediyor. Kayıplarımızın daha da azalması en büyük beklentimiz. Aşılama programından başarıyla netice alana kadar tedbirlere ısrarla uymalıyız. Birlikte hareket edersek güçlüyüz.

DÜNKÜ VERİLER

TEST SAYISI:158.103
VAKA SAYISI:12.203
HASTA SAYISI: 1.908
VEFAT SAYISI: 212
İYİLEŞEN SAYISI: 14.110


KAYIPLARIMIZDA DÜŞME EĞİLİMİ BAŞLADI
Bugün tespit edilen 1.908 hastamız var. Aktif vaka sayısı, ağır hasta sayısı düşmeye devam ediyor. Kayıplarımızda düşme eğilimi başladı. Ağır hasta sayısındaki azalışa bağlı olarak kayıplarımız azalacak. Salgının yıkıcı etkisinin azalacağına inanıyorum.

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SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, merakla beklenen rakamları açıkladı! 2 Ocak koronavirüs tablosu vaka sayısı!
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