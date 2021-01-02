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haberi: 'de Türk firmasına saldırı

haberi: 'de yol yapım çalışması yapmakta olan bir Türk firmasına ait şantiyeye motosiketli bir saldırgan tarafından intihar saldırısı düzenlendi. Dışişleri Bakanlığı saldırıyla ilgili, "Türk firmasına yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında, aralarında 1 vatandaşımızın da bulunduğu 4 kişinin hayatını kaybettiği üzüntüyle öğrenilmiştir." açıklamasında bulundu.

Giriş Tarihi: 2.1.2021 12:48 Son Güncelleme: 2.1.2021 13:44 ABONE OL
Son dakika haberi: Somali'de Türk firmasına saldırı

Son dakika haberi: Somali'de yol yapım çalışması yapmakta olan bir Türk firmasına ait şantiyeye motosiketli bir saldırgan tarafından intihar saldırısı düzenlendi.

MENFUR SALDIRIYI ŞİDDETLE KINIYORUZ

Dışişleri Bakanlığı saldırıyla ilgili, "Somali'de bu sabah bomba yüklü araçla bir Türk firmasına yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında, aralarında 1 vatandaşımızın da bulunduğu 4 kişinin hayatını kaybettiği üzüntüyle öğrenilmiştir. Mogadişu-Afgoye yolunun inşaatını üstlenen ve Somali'nin kalkınmasına ve refahına katkıda bulunan bir Türk şirketi çalışanlarını hedef alan bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz." açıklamasında bulundu.

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Son dakika haberi: Somali'de Türk firmasına saldırı
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