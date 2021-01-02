Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Terkos Gölü metrelerce çekildi... Korkunç görüntü ortaya çıktı

metrelerce çekildi... Korkunç görüntü ortaya çıktı

'un barajlarındaki genel doluluk oranlarında gün geçtikçe dip seviyesine yaklaştığı şu günlerde Terkos gölünden gelen görüntüler durumun vehametini bir kez daha gözler önüne serdi. Yaklaşık 100 metre çekilen gölde tekneler karaya oturdu, ortaya çıkan çöpler havadan görüntülendi.

İHA
Giriş Tarihi: 2.1.2021 11:51 Son Güncelleme: 2.1.2021 12:05 ABONE OL
Terkos Gölü metrelerce çekildi... Korkunç görüntü ortaya çıktı

İstanbul'un barajlarının genel doluluk oranı yüzde 20 seviyelerine düşerken, Terkos gölünde ise su seviyesi 21.42'ye kadar geriledi. Gölün yaklaşık 100 metre çekilmesi ile tekneler karaya otururken, ortaya çıkan çöpler havadan görüntülendi.

Yurt genelinde yağışların azalması ise kurak geçen sonbaharın ardından tehlike çanları çalmaya devam ediyor.

İstanbul'da Terkos gölünün son durumu havadan çekilen görüntülerde gözler önüne serildi. Gölün su seviyesi İSKİ verilerine göre yüzde 21.42'ye kadar düşmesi ile ortaya çıkan çöp yığınları havadan görüntülendi.

Gölün içine atılan araba lastikleri, cam şişeler ve atıklar gün yüzüne çıktı. Barajlardaki doluluk oranı son 10 yılın en düşük seviyesine geriledi.

Kuraklığı anlatan en çarpıcı görüntüler ise daha önce iskele olarak kullanılıp betona bağlanan teknenin karaya oturması oldu. Bu gibi onlarca teknenin suyun çekildiği için karaya oturduğu havadan çekilen görüntülere yansıdı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Terkos Gölü metrelerce çekildi... Korkunç görüntü ortaya çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA