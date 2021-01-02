CHP'nin türban siyaseti güvenliğin önüne geçti! O görüntü dikkatlerden kaçmadı...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önceki gün İSTAÇ Kompost ve Geri Kazanım tesislerini gezdi. Kılıçdaroğlu'na, ziyareti sırasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da eşlik etti.

basına açıklama yaptığı sırada oluşan görüntü dikkatlerden kaçmadı. Kılıçdaroğlu'nun basına başörtüsüyle ilgili açıklama yaptığı sırada, CHP heyetindeki kadın-erkek herkesin kafasında baret bulunurken, başörtülü kadında baret olmaması sosyal medyada tepkilere neden oldu. Sosyal medyada 'Algı için başörtülü kadının güvenliği hiçe sayıldı' yorumu yapıldı.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan da "Bugün açıklama yaptığınızda etrafınızdaki kadın erkek herkesin kafasında baret varken sağınızdaki hanımefendinin başında neden baret yok" diyerek tepki gösterdi.