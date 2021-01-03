Son dakika! Bakan Selçuk: 8 bin 920 ilaç için yılda 40 milyar TL'yi aşkın kaynak ayrılıyor

Bakan Selçuk, sosyal medya hesabından, "Sağlık Bilim Kurullarındaki bilim insanlarınca tedavi için uygun, yerinde ve güvenli bulunan 8.920 ilaç için yılda 40 milyar TL'yi aşkın kaynak ayırıyoruz. 'Önce insan' diyerek, sosyal güvenlik sistemimiz ile vatandaşlarımızın her daim yanındayız" mesajını paylaştı.

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan yapılan açıklamada da SMA tedavisi için şu ana kadar ödenen tutarın 2 milyar lirayı aştığı bildirildi.

Açıklamada, "Tüm dünyada SMA hastalığının tedavisinde yaygın olarak kullanılan ilaç, Sağlık Bakanlığı'nın yurt dışından getirilebilecek ilaçlar sayesinde yer almakta olup Sosyal Güvenlik Kurumu'nca yurt dışından özel izinle getirilerek, aracısız ve ücretsiz olarak hastalarımıza ulaştırılmaktadır" bilgisi yer aldı. Açıklamada ayrıca, ilaçların yanı sıra bu kapsamdaki her türlü tetkik ve tedaviye erişimin de ücretsiz olarak sağlandığına işaret edildi.