CHP’li başkan ve ekibinden alkollü yılbaşı partisi

Rize'nin Fındıklı ilçesi Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu'nun da aralarında bulunduğu CHP'li 17 kişinin, yılbaşı günü kısıtlamaları ihlal ederek alkollü parti düzenledikleri ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre; Başkan Çervatoğlu, Merkez Mahallesi Muhtarı Ecevit Hiçyılmaz, 3 meclis üyesi, 1 muhtar ve ilçe yönetiminden oluşan 17 kişi, Fındıklı'da koronavirüs tedbirlerini ihlal ederek yılbaşı günü belediyeye ait yayla evinde toplu halde parti düzenledi.Başkan ve beraberindeki CHP'lilerin yasak ve sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak yayla evinin balkon bölümünde yaptıkları alkollü eğlence, bir ihbar ile Jandarma'ya bildirildi. Harekete geçen Jandarma ekiplerinin yayla evine yaptıkları denetimde, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan Başkan Çervatoğlu ve muhtar Hiçyılmaz'ın da aralarında olduğu gruba ayrı ayrı 3 bin 150'şer lira olmak üzere toplamda 53 bin 550 lira idari para cezası kesildi.