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‘Onların çocukları ’da bizim çocuklarımız dağda’

Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan aileler, 488'inci gününde İçişleri Bakanlığı tarafından uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle eylemlerini bu süre zarfında HDP önünde değil, kaldıkları otelde sürdürüyor.

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Giriş Tarihi: 3.1.2021 ABONE OL
‘Onların çocukları Avrupa’da bizim çocuklarımız dağda’
HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan aileler, 488'inci gününde İçişleri Bakanlığı tarafından uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle eylemlerini bu süre zarfında HDP önünde değil, kaldıkları otelde sürdürüyor. 2015'te İstanbul Hukuk bölümü öğrencisiyken örgüt tarafından kaçırılan oğlu Mikail Erdinç için Van Gürpınar'dan gelerek eyleme katılan Yusuf Erdinç, geçen sürede oğlunun sesini bile duymadığını belirtti. Erdinç, "Oğlumu HDP'den istiyorum. Çünkü onlardan başka kimse bu şerefsizliği yapamaz. Allah'tan korkmayan her şeyi yapar. Bu işi HDP'den başka kimse yapmamıştır. Oğlumu getirip bana versinler, bir dakika bile burada kalmayacağım. HDP milletvekillerinin çocukları orada var mıdır? Yok. Çocuklarını Avrupa'ya gönderip okutuyorlar, bizim çocuklarımızı da dağa çıkartmışlar" dedi.
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‘Onların çocukları Avrupa’da bizim çocuklarımız dağda’
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