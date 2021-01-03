Özdil işgüzarlığına Bakan Soylu'dan cevap: Psikolojisi bozulmuş!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan askerlerimizin yer sofrasında yemek yemesine tepki gösteren Yılmaz Özdil'e cevap gecikmedi. Kadim bir Anadolu geleneği olan sofrada yemek yeme görüntüleri üzerine tweet atan Sözcü yazarı Yılmaz Özdil 38 yıldır gazetecilik yaptığını fakat bunu ilk kez gördüğünü söyledi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Özdil'e cevap niteliğinde bir paylaşımda bulundu.

Soylu tweetinde "Yıllar sonra, üç ay önce üstlendiğimiz Belbuka Üst Bölgesi sadece PKK'nın değil, PKK yardakçıları Yılmaz Özdil ve medya faresinin de psikolojisini bozmuş anlaşılan... Bizim köyde şöyle söylerler; İt ürür kervan yürür! " ifadelerini kullandı