Son dakika: Elazığ'da deprem! Şiddeti açıklandı

Elazığ'dan son dakika deprem haberi! AFAD Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat: 17.17 sıralarında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği, 8.5 kilometre olarak bildirildi.

Kent merkezinde de deprem hafif hissedildi.

YARIM SAAT ÖNCE DE YAŞANDI

Öte yandan yine AFAD'ın verdiği son dakika bilgisine göre yarım saat kadar önce yine bir sarsıntı yaşandı.

Bu depremle ilgili bilgiler de şöyle;

Elazığ'da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat: 16.30 sıralarında Sivrice ilçesi merkez üssü olan 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği, 8.58 kilometre olarak bildirildi. Kent merkezinde de deprem hafif hissedildi.