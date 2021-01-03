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Son dakika: O hainlerin 2'si gri listeden çıktı!

İçişleri Bakanlığı: Yıldırım -1 Cudi Şehit J.Asb.Kd.Bçvş. Sıddık Uluocak Operasyonu kapsamında; Merkez ilçe bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve komando birlikleri ile gerçekleştirilen operasyonda, etkisiz hale getirilen 5 teröristten 2’sinin GRİ kategoride yer aldığı tespit edildi.

Giriş Tarihi: 3.1.2021 16:22 ABONE OL
Son dakika: O hainlerin 2'si gri listeden çıktı!

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada bu sabah etkisiz hale getirilen teröristlerle ilgli kritik bir bilgilendirme yapıldı. Açıklamada "Yıldırım -1 Cudi Şehit J.Asb.Kd.Bçvş. Sıddık Uluocak Operasyonu kapsamında; Şırnak Merkez ilçe Gabar Dağı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve komando birlikleri ile gerçekleştirilen operasyonda, etkisiz hale getirilen 5 teröristten 2'sinin GRİ kategoride yer aldığı tespit edildi." denildi.

Açıklama şöyle devam etti;

"Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, sözde Botan Eyaleti Gabar (Küpeli) bölgesinde takım sorumlusu olarak faaliyet gösteren ve terörden arananlarda 500 bin liraya kadar ödülle "GRİ" kategoride yer alan Evrim Cembeli kod adlı Menice Özkan olduğu belirlenmiştir. Teröristin 06.05.2018 tarihinde Şırnak-Güçlükonak-Yağızoymak bölgesinde zırhlı aracın geçişi esnasında EYP ile saldırı eylemine katıldığı tespit edildi."

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Son dakika: O hainlerin 2'si gri listeden çıktı!
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