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Son dakika: Peri bacalarına saldırı!

'den gelen son dakika haberi milli değerlerimizle ilgili hassasiyet taşıyanların yüreğini sızlattı. ilçesinde sayıları 40'ı bulan peribacalarından bazılarına sprey boya ile yazılan yazılar tepki çekti. Mahalle muhtarı Hamza Bulut, "Burada bulunan peribacaları tarih düşmanlarının saldırısına uğradı" dedi. İşte Kayseri'den gelen haberin ayrıntıları ve adeta düşmanca yapılan saldırılara dair son dakika görüntüleri

Giriş Tarihi: 3.1.2021 14:28 ABONE OL
Son dakika: Peri bacalarına saldırı!

Kayseri'den son dakika haberi... Peri bacalarına yapılan tarih ve değer bilmez saldırı vatandaşın tepkisini çekti.

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesi, her yıl Kapadokya bölgesine gelen yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiği bölgelerin başında yer alıyor. Başta Soğanlı Vadisi olmak üzere çok sayıda doğal güzelliğe sahip ilçe yüzlerce turist ağırlıyor. Ancak, ilçenin Araplı yokuşu mevkiinde bulunan 40 peribacasından bazılarına bazı kişilerce sprey boya ile zarar verildi. Kayseri-Niğde kara yolu üzerinde bulunan peribacalarına sprey boya ile yazılan yazılar tepki çekti.

GEREKLİ İŞLEMLER İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Araplı Mahallesi Muhtarı Hamza Bulut, Araplı yokuşunun Kapadokya'nın giriş noktalarından olduğunu söyleyerek, "İsmi Nevşehir ile özdeşleşen peribacalarının önemli bir bölümü de Kayseri'de var.

Ancak ne yazık ki, burada bulunan peribacaları tarih düşmanlarının saldırısına uğradı. Eline sprey boyayı alan peribacalarının üzerini boyuyor ve çeşitli isimler yazıyor. Biz bu alanın turizme kazandırılmasını, korunmasını ve gerekli onarım işlerinin yapılmasını istiyoruz" dedi.

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Son dakika: Peri bacalarına saldırı!
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