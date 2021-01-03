Son dakika: Peri bacalarına saldırı!

GEREKLİ İŞLEMLER İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Araplı Mahallesi Muhtarı Hamza Bulut, Araplı yokuşunun Kapadokya'nın giriş noktalarından olduğunu söyleyerek, "İsmi Nevşehir ile özdeşleşen peribacalarının önemli bir bölümü de Kayseri'de var.

Ancak ne yazık ki, burada bulunan peribacaları tarih düşmanlarının saldırısına uğradı. Eline sprey boyayı alan peribacalarının üzerini boyuyor ve çeşitli isimler yazıyor. Biz bu alanın turizme kazandırılmasını, korunmasını ve gerekli onarım işlerinin yapılmasını istiyoruz" dedi.