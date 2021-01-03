‘Türk siyaseti böyle hakaretlere hiç şahit olmadı’

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Cumhur İttifakı'na yönelik "Ahlaksızlar bir tarafta" sözlerine sert tepki gösterdi. Akbaşoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, kendisine oy vermeyen öğretmenlere hakaret eden, çiftçileri tehdit eden Kılıçdaroğlu'nun, bu hakaretlerine bir yenisini daha eklediğini ve kendisini desteklemeyenlere 'ahlaksızlar' dediğini belirtti. Akbaşoğlu, "Üslubu beyan, aynıyla insan, demiş büyükler. Türk siyaseti, bu zamana kadar toplumumuza dönük böyle hakaretlere, aşağılamalara hiç şahit olmadı. Merak etmeyin, 2023'te Cumhur İttifakı'ndan sandıkta gereken cevabı en güzel şekilde alacaksınız. Kılıçdaroğlu'nun aziz milletimizden derhal özür dilemesi gerekir" ifadelerini kullandı. ANKARA