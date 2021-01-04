1000 gün süren yargılamalar 20 güne düştü

İş, ticari ve tüketici uyuşmazlıkları nedeniyle Adalet Bakanlığı tarafından hukuk sistemine kazandırılan arabuluculuk sistemi, mahkemeye gidilmeden tarafların rızasıyla hızlıca çözüme ulaşıyor. Yapılan düzenleme ile 1 Ocak 2018'de iş uyuşmazlıkları, 1 Ocak 2019'da ticari uyuşmazlıklar ve 28 Temmuz itibariyle tüketici uyuşmazlıklarında zorunlu hale getirilen arabuluculuk sistemiyle 1 milyon 700 bin uyuşmazlık dosyası çözüme kavuştu.İhtiyari, iş, tüketici ve ticari arabuluculuk uygulamasında, uygulamanın başladığı tarihten itibaren yüzde 68 başarı oranı ile 1 milyon 709 bin 976 dosyadan, 1 milyon 169 bin 949'u anlaşma ile sonuçlandı.450 iş mahkemesi ile 65 ticaret mahkemesinin bir yılda baktığı dosya, arabulucular tarafından kısa sürede çözüme kavuşturuldu.Yapılan düzenleme ile 28 Temmuz'da zorunlu hale getirilen tüketici uyumsuzluklarında, arabulucuya giden 23 bin 72 dosyadan 13 bin 639 dosya çözüme kavuştu. Tüketici uyuşmazlıklarındaki başarı oranı yüzde 59 kaydedilirken, uyuşmazlıkların çözümü 425 günden, arabuluculuk sayesinde 20 güne düştü.İş uyuşmazlıklarındaki dosyalar arabuluculuk sistemi ile iş mahkemelerinde bin günde çözüme kavuşan dosyalar 20 günde çözülüyor. Bugüne kadar arabuluculukta olan 276 bin 597 dosyadan 154 bin 384'ü çözüme kavuştu. 1 Ocak 2018'de başlayan uygulamada toplam 1 milyon 14 bin 132 dosyadan yüzde 61 başarı oranı ile 614 bin 981 dosyada anlaşma sağlandı.Ticari arabuluculukta 121 bin 359 dosyadan 61 bin 653 dosya çözüme kavuşurken, başarı oranı ise yüzde 51 olarak kaydedildi. Arabuluculuk sisteminde 2019 itibariyle 263 bin 542 dosyadan 141 bin 130'unda anlaşma sağlandı.