8 terörist öldürüldü

Şırnak'ın Gabar Dağında 2'si gri listeden 5, Suriye'nin kuzeyinde de 3 terörist etkisiz hale getirildi. Gabar Dağında bir grup teröristin kış üslenmesine geçtiği belirlenince, bölgeye "Meteler" adıyla bilinen Jandarma Özel Harekat timleri ile Jandarma Komando Birlikleri sevk edildi.İnsansız hava araçları ile Atak taarruz helikopterlerinin de havadan destek verdiği operasyonda teröristlerin gizlendikleri sığınağın yeri tespit edildi. Teslim ol çağrılarına ateşle karşılık veren teröristlerden 5'i ölü olarak ele geçirildi. Teröristlerle birlikte çok sayıda silah ve mühimmat da ele geçirildi. bölgede hava destekli operasyonların sürdürüldüğü bildirildi. Suriye'nin kuzeyinde de Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist ile Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 1 PKK/YPG'li komandolarca etkisiz hale getirildi.