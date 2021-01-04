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'da uyuşturucu operasyonu! Yakalanan 19 şüpheli tutuklandı

'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 146 zanlıdan 19’u tutuklandı.

AA
Giriş Tarihi: 4.1.2021 10:30 ABONE OL
Adana'da uyuşturucu operasyonu! Yakalanan 19 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 28 Aralık 2020-3 Ocak 2021'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda 146 şüpheli gözaltına alındı, 1 kilo 846 gram sentetik uyuşturucu, 484 uyuşturucu hap, 85 gram esrar, 47 gram eroin, 4 kök Hint keneviri, 2 gram kokain, 5 ruhsatsız tabanca ve 24 mermi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 146 şüpheliden 19'u tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Adana'da uyuşturucu operasyonu! Yakalanan 19 şüpheli tutuklandı
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