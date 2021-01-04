Algıyı ÇAYKUR bozdu! Sözcü’nün haberi yine yalan çıktı

Sözcü Gazetesi dünkü haberinde çayların küflendiğini, Çaykur'un zarar yaptığını iddia etti. Haber ile ilgili Çaykur Genel Müdürü Ziya Alim açıklama yaptı.

Alim yaptığı açıklamada haberi şu sözlerle yalanladı: "Teşekkülümüzün ticari itibarına ve marka değerine işbu yanlış haberlerle zarar verilmiş, ürünleri üzerinde kuşku oluşturulmaya çalışılmıştır. Teşekkülümüzün küflenmek üzere olan veya küflenme tehlikesi altında bulunan çayı yoktur" denildi.







İŞTE O AÇIKLAMA



"01 Ocak 2021 tarihinde bazı yazılı ve görsel medyada Teşekkülümüzü hedef alan haberlerde "20 ton imha edildi, 122 bin ton çay küflenmek üzere: Çaykur'du, 'çayküf' oldu!" vurgusuyla manşetten haberler verilmiştir. Bu haberlerin içeriği yanlıştır ve çarpıtmaya yöneliktir. Bir kamu kurumu olmasının yanında tacir niteliği de bulunan Teşekkülümüzün ticari itibarına ve marka değerine işbu yanlış haberlerle zarar verilmiş, ürünleri üzerinde kuşku oluşturulmaya çalışılmıştır.



Söz konusu haberlerde ki "20 ton çay imha edildi, 122 bin ton çay küflenmek üzere" ifadeleri doğru değildir. Teşekkülümüzün küflenmek üzere olan veya küflenme tehlikesi altında bulunan çayı yoktur. Geçmiş dönemlerdeki (2015-2016) aşırı yağışlar ve yaşanan seller nedeniyle zarar gören ve usulü gereğince; Rize Gelir İdaresi Başkanlığı Rize Defterdarlığı Yeşilçay Geçici Takdir Komisyonu Başkanlığının kararı da temin olunarak imha edilen 20 ton çay dışında zarar gören veya imha edilen herhangi bir çayımız yoktur.







Devasa üretim süreçleri içerisinde ve mevcut iklim koşullarında olağan kabul edilebilecek bu durumun istismar vasıtası yapılarak Teşekkül ürünlerine yönelik komple bir algı oluşturmanın iyi niyetle bağdaşır bir yanın olmadığı açık olup sayın kamuoyunun takdiri dâhilindedir. Teşekkülümüzün 47 fabrikası ve 9 bölge müdürlüğü mevcut olup mevut çaylarımız işbu müdürlüklerimiz depolarında güvenle muhafaza edilmektedir.



Yine belirtmek gerekir ki 2018 yılı öncesi döneme ait çayımız bulunmayıp haberde belirtilenin aksine stoklarımız makul düzeydedir. Stok seviyemizin, çay kampanyasın başladığı Mayıs ayı itibariyle 55-60 bin tonlar civarında olacağı öngörülmektedir.



Netice itibariyle Çaykur; sektörün ve bölgenin iktisadi ve sosyal lokomotif kuruluşu olarak ilgili mevzuatında belirlenen faaliyetlerine kesintisiz devam ederek ülkemizin ve bölgemizin kalkınması ve bölge halkının refahı için çalışmalarını sürdürmektedir. Aldığı her yaprağın ücretini üreticilerimize en kısa sürede öderken, çay satışlarını artırmaya yönelik yeni ürünler ve farklı satış metotları ve argümanlar denerken, üretim proseslerinde modernizasyon ve yatırım harcamaları yaparken, çay sektörünün geleceğine yönelik ARGE ve vizyon projeleri geliştirirken elbette dönemsel olarak finansal sorunlar oluşabilmektedir. ÇAYKUR, 200 bin çay üreticisi ve bunların aileleri ile birlikte yaklaşık 1 milyonluk kitleye hizmet vermektedir.



Teşekkülün 11 bin çalışanı, 780 bin dekar çaylık alanda tarımsal faaliyet gösteren üreticilerine ve halkımıza yüklendiği görev ve misyonun gereğini yerine getirmeye devam etmektedir. Bu vesileyle; söz konusu haberlerin çarpıtma, yanlış ve algıya yönelik olduğunu; Kamuoyunun bilgisine saygı ile arz ederiz. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü"





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