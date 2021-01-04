Bu hafta Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün?

Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında toplanan Kabine Toplantısı ne zaman sorusu önem kazanıyor. En son yapılan toplantı ile birlikte okulların açılış tarihinin uzatıldığı belirtilmişti. Bu hafta için ise kritik toplantı tarihi beklenmektedir. Peki; Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün?

BU HAFTA KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında en son 28 Aralık'ta yapılmıştı. Bu haftaki Kabine toplantısının tarihi ise henüz belli olmadı. Açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde olacaktır.