CHP bunu hep yapıyor

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun Ekim 2013 tarihli "Başörtü serbestisi diye birşey olmaz var mısınız kılık kıyafet serbestliğine? Sonra oyunbozanlık yok ama!, "Meclis bahçesi uygun ben de öğle arası bikiniyle güneşlenmek mesela:))" şeklindeki hadsiz tweetleri hala hafızalarda. Başörtülü İSMEK çalışanlarını aşağıladığı sözleri ortaya çıkan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli aylarca CHP'de tutuldu. Kamuoyundaki tepki, kadın hakları derneklerinin açtığı davalar ve medya haberleriyle CHP aylar sonra Şişli'yi partiden ihraç etti. Eski CHP milletvekili Barış Yarkadaş geçen yıl katıldığı bir TV programında 'Türbanlı hakim olmaz' diyerek yine başörtüsünü hedef almıştı. Türkiye 2008'de bir demokrasi ayıbı olarak tarihe geçen "411 El Kaosa Kalktı" manşetiyle beraber, CHP'nin başörtüsünün serbest bırakılmasını engellemeye çalışma çabalarını unutmadı. CHP'li Engin Özkoç, TBMM'de Özlem Zengin'e "Susturun şu kadını. Haddini bildirin" diye bağırarak başörtüsü düşmanlığını bir kez daha gözler önüne serdi. CHP'li Selin Saye Böke, kadın polislere başörtüsü özgürlüğü getirilmesine 'Laiklik elden gidiyor' goy goyuyla aynı çarpık zihniyeti ortaya koydu.