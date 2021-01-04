HDP, Kandil ile bağını koparamadı

SOSYAL medyada yayınlanan bir programa katılan CHP Maltepe İlçe Başkanı Ali Cengiz Erol, HDP'nin siyaset yaptığını söyleyerek HDP'nin kapatılmaması gerektiğini söylerken HDP'nin, terör örgütü PKK'nın sözde karargahı Kandil ile bağını koparamadığını da dile getirdi.





SİYASET YAPIYORLARMIŞ!

Erol,"Parti kapatmayı doğru bulmuyorum. HDP'liler kapatılma durumunda başka bir parti adı altında örgütlenerek siyasi hayatlarına devam edecekler. Madem terörle ittifak halindeler. Milletvekilleri var. Şu anda parlamentoda siyaset yapıyorlar. Teröre bulaşmadığı sürece, düşüncelerini özgürce ifade ettiği sürece her türlü siyasi parti faaliyetinde bulunabilir. Siyaset yaptıkları için kapatılmalarına karşıyım" dedi. Erol'un "Peki siz HDP'nin teröre bulaşıp bulaşmamış olduğunu düşünüyor musunuz?" sorusuna ise "Türkiye partisi olma yolunda mücadele ettiler ama daha sonra ne olduysa biliyorsunuz, Dolmabahçe mutabakatı vardı. Oslo görüşmeleri vardı. Çok sıcak bir yakın temasları oldu. Hatta mahkemeleri oldu. Ayaklarına götürdük. Orada yargılansın dediler. Ama daha sonra tabi Kandil ile HDP arasında bir uyuşmazlık oldu. Yani Kandil'den kopamadı. Kandil buna izin vermedi. İzin vermediği için de kendi aralarında uyuşmazlık oldu. Yoksa siyaset yapmalarında bir engel yoktu. İşte alınan belediye başkanlıklarında orada lojistik destek sağlaması Kandil'e tabi bu da ne oluyor? Terör ile bağlantı kurmuş oluyor. Tabi Türkiye partisi olması yolunda mücadeleleri devam ediyor ama bir türlü Kandil ile bağlarını koparamadılar" sözleri izleyenleri şoke etti.