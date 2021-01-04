Helikoptere sabotaj iddiaları araştırılsın

2009 yılında Muhsin Yazıcıoğlu ve 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin FETÖ'nün suikast iddialarını SABAH gündeme taşımıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ'nün gizli haberleşme uygulaması ByLock'tan çıkan mesajlar ve bir itirafçının verdiği bilgiler üzerine Yazıcıoğlu soruşturmasını açmıştı. Dosya, yetkisizlik kararıyla Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Kahramanmaraş'ta kaza sonrasında helikopteri arama çalışmalarından ihmali bulunanlar ve o dönemki soruşturma dosyalarına gizli tanıklık yaparak helikopter kazasını Ergenekon eylemi olarak nitelendirmeye çalışanlar hakkında iki ayrı dava açıldı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ise dönemin Kahramanmaraş Valisi ve Bölge Jandarma Komutanı hakkında hazırlandığı iddianamede Yazıcıoğlu soruşturmasıyla ilgili "suikast" iddialarının araştırılması için yeni bir soruşturma açılması için suç duyurusunda bulundu.Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı üst düzey memur suçları soruşturma bürosunun hazırladığı iddianamede, helikopterin düşmesi olayından sonra, arama-kurtarma faaliyetlerinde görev alan dönemin Kahramanmaraş Valisi Mehmet Niyazi Tanılır, İl Jandarma Komutanı Sezai Akgün, Emniyet Müdürü Necdet Çelikbilek ve İstihbarat Şube Müdürü Gürsel Aktepe'nin görevi kötüye kullanma suçundan cezalandırılmalarını istedi.Hazırlanan iddianamede ayrıca helikopterin FETÖ üyeleri tarafından düşürüldüğü iddialarıyla ilgili de Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulması kararı verildi. İddianamede, "Bu yargılamanın konusu dışında kalan genel olarak helikopterin düşme sebebi, helikopterin köylüler tarafından bulunmasından önce olay yerine giden başka birilerinin olup olmadığı, olay yerine giden görevlilerin enkaz yerinde bulunan delillerin muhafazası, arama kurtarma sırasında tutulan ceridelerde değişiklik yapılmasıyla ilgili Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'na ihbarda bulunulmasına talep olunur" denildi. Böylece Yazıcıoğlu'na helikopterinin FETÖ suikastıyla düşürüldüğü iddiaları resmi olarak kayıtlara geçti.