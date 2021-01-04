İklim Yasası Meclis’e geliyor

Dünyada olduğu gibi küresel ısınmanın etkileri Türkiye'de de görülürken iklim değişikliğiyle mücadele planı genişliyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bu yıl iklim değişikliği ile mücadelede kararlı adımlar atacaklarını belirterek, 30 büyükşehirden başlayarak yerel iklim değişikliği eylem planlarını devreye aldıklarını, İklim Yasası'nın da Meclis'e geleceğini açıkladı. Bakan Kurum, yeni düzenlemelerin iklim değişikliğine uyum ve risklerle mücadele konusunda çok önemli kilometre taşı olacağını söyledi. Artık bir üründe geri dönüşümden ne kadar kumaş, iplik kullanıldığına, çevreye zararına kadar bütün unsurlar dikkate alınacak.İklim değişikliği ile mücadelede önemli rol üstlenecek olan "Kuraklık Eylem Planı" ve "İklim Yasası" bu yıl yaşama geçiyor. Bakan Kurum, "Afetler nedeniyle daha fazla kayıp yaşanmaması için 541 maddelik ulusal, 7 bölgemiz için de 133 maddelik bölgesel iklim değişikliği planı hazırladık. Aynı şekilde 30 büyükşehirden başlamak üzere yerel iklim değişikliği eylem planlarımızı da illerimizde uyguluyoruz" dedi.