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İşte ’ın ikiyüzlülüğü!

Başörtülü kadınlara yönelik ayrımcılık yapan ’li ’ın, bir dönem başörtüsünü nasıl siyasi malzeme yaptığı ortaya çıktı. Sağlar, Genel Sekreter olduğu 1987’de, ‘başörtülü ve mutlu ev kadını’ afişiyle kırsaldan oy istedi

KORAY TAŞDEMİR KORAY TAŞDEMİR
Giriş Tarihi: 4.1.2021 ABONE OL
İşte Fikri Sağlar’ın ikiyüzlülüğü!

CHP'li eski Kültür Bakanı Fikri Sağlar'ın başörtülü kadınları ikinci sınıf gören sözleri akıllardan çıkmazken, Sağlar'ın SHP Genel Sekreteri olduğu zamanlara ait bir arşiv belgesi ikiyüzlülüğü bir kez daha ortaya koydu. 25 Ekim 1987 gününe ait bir gazete haberi, Fikri Sağlar'ın oy almak uğruna başörtüsünü nasıl bir siyasi malzeme yaptığını gözler önüne serdi. SHP, 'başörtülü ve mutlu ev kadını' afişiyle kırsaldan oy istedi. Haberde şu ifadelere yer veriliyor: "Genel seçimlerde halkın karşısına etkin ve değişik bir imajla çıkmaya hazırlanan SHP 'başörtülü ve mutlu ev kadını ' afişi ile kırsal yörelerden oy istiyor. SHP Genel Sekreteri Fikri Sağlar, afişteki mesajin hedefinin kitleler tarafından algılanacağından oldukça emin şekilde afişi çalışma odasına yerleştirdi.

CHP’li Fikri Sağlar’dan başörtülü kadınlara nefret söylemi

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İşte Fikri Sağlar’ın ikiyüzlülüğü!
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