Son Dakika: Mahir Ünal’dan darbe imalarına tepki

Gazeteci Can Ataklı, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görevini bırakması için yaşanmasını istediği senaryoları anlattı. Konuşmasına darbe ihtimali ile başlayan Ataklı, "Darbe ihtimalini en az görenlerdenim. Bugünün koşullarında darbe yapabilecek kabiliyet yok. Bana göre darbe yapmak çok zor" dedi. Tayyip Erdoğan'ın gitmesi için çok büyük bir halk öfkesinin olması lazım" diyen Ataklı "Büyük bir doğal afet, büyük bir deprem, başka bir doğal felaket… Çok büyük sel, çok büyük yangınlar… Hani Avustralya'yı yakan yangın vardı ya o kadar büyük yangınlar, deprem, çok büyük can kaybına yol açacak sel felaketi gibi… Ama en korkutucu olan Türkiye'nin bir askeri başarısızlık elde etmesi" diyerek skandal açıklamalarına devam etti.



'ERKEN SEÇİM DARBEYİ ÖNLERDİ'



Ataklı'nın yanı sıra eski Genel Kurmay Başkanı İlker Başbuğ da "23 Mayıs 1960 günü Demokrat Parti Genel İdare Kurulu toplantısında Sıtkı Yırcalı, 'Derhal seçimleri yapacağımızı açıklayayım' deyince, Adnan Menderes'in cevabı 'derhal' olmuştu. Eğer Menderes, 25 Mayıs 1960 günü Eskişehir'de erken seçim tarihini açıklasaydı, 27 Mayıs askeri darbesi büyük bir olasılıkla önlenebilirdi. Çünkü erken seçim kararı almış bir hükümete karşı bir askeri darbenin gerçekleştirilmesi, açıkça milletin siyasi iradesine de vurulacak bir darbe olurdu" diyerek imalı açıklamalarda bulundu.





ELLERİNDE SADECE PROVAKTİF SÖYLEMLER KALDI



Muhalefetin darbe ve felaket senaryolarına ise Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal'dan da tepki geldi. Ünal yaptığı açıklamada, "Birisi Menderes erken seçimi açıklasaydı darbe olmazdı diyor, diğeri bugün darbe imkanı yok Erdoğan'ın gitmesi için büyük bir felaket lazım diyor. Yıllarca bu ülkede tepe tepe kullandıkları darbe mekaniği millet iradesine yenik düştü. Ellerinde sadece provakatif söylem imkanı kaldı" ifadelerini kullandı.