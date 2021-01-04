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Oğlumun vatanı için hayalleri vardı

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Giriş Tarihi: 4.1.2021 ABONE OL
Oğlumun vatanı için hayalleri vardı
Hakkari'de Şemdinli'de 27 Aralık'ta kar nedeniyle kapanan yolun aşılması için yürütülen çalışmalar sırasında çığ düşmesiyle şehit olan Uzm. Çavş. Mehmet Onur Özbent'in babası Mevlüt Özbent (60) acısını SABAH'la paylaştı: Oğlumun büyük hayalleri vardı. Eğitimli, donanımlı çalışkan ve vatansever bir çocuktu. Çevresinde sevilen biriydi. Şehit olmadan 3 ay önce İzmir'e gelip bizi ziyaret etmişti. Hayatı dolu dolu yaşayan bir insandı. Hayallerini gerçekleştirmek için İzmir'den ayrıldı ve uzman çavuş oldu. Vatan sağ olsun.
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Oğlumun vatanı için hayalleri vardı
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