Oğlumun vatanı için hayalleri vardı

Hakkari'de Şemdinli'de 27 Aralık'ta kar nedeniyle kapanan yolun aşılması için yürütülen çalışmalar sırasında çığ düşmesiyle şehit olan Uzm. Çavş. Mehmet Onur Özbent'in babası Mevlüt Özbent (60) acısını SABAH'la paylaştı: Oğlumun büyük hayalleri vardı. Eğitimli, donanımlı çalışkan ve vatansever bir çocuktu. Çevresinde sevilen biriydi. Şehit olmadan 3 ay önce İzmir'e gelip bizi ziyaret etmişti. Hayatı dolu dolu yaşayan bir insandı. Hayallerini gerçekleştirmek için İzmir'den ayrıldı ve uzman çavuş oldu. Vatan sağ olsun.