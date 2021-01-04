PKK çaresizliğini sahte eylemlerle gizlemeye çalışıyor!

Terör örgütü PKK'nın içinde bulunduğu çaresizliği örgüte bağlı paravan gruplar üzerinden sahte eylemleri üstlenerek kapatmaya çalıştığı ortaya çıktı. PKK terör örgütünün geçen yıl üstlendiği bin 262 olay ve eylemden, 829'unun hiç gerçekleşmediği, 403 eylemin ise örgüt ile bağlantısı olmadığı tespit edildi

Terörle mücadeleye yönelik operasyonlarla iyice köşeye sıkışan ve örgüte katılım sayısı yıldan yıla düşen PKK, paravan olarak kullandığı örgüte müzahir gruplar üzerinden sahte eylemleri sahipleniyor. PKK'nın bu yöntemle örgüt içinde huzursuz olan teröristleri bir arada tutmaya çalıştığı ortaya çıktı. Geçen yıl ülke genelinde meydana gelen bin 262 olay ve eylem terör örgütüyle iltisaklı yayın yapan internet siteleri üzerinden, Ateşin Çocukları, Halkların Birleşik Devrim Harekatı (HBDH), Sakine Cansız intikam birimi, Ronahi Boton intikam birimi, YPS intikam birlikleri gibi örgüte müzahir paravan gruplarca sahiplenildi. Söz konusu olaylardan ve eylemlerden; 632'sinin ev, fabrika, işyeri, depo, AVM, okul, tarla, orman, 487'sinin otobüs, metrobüs, iş makinası, yat, trafo yangını ile havai fişek atma yazılama, pankart asma, 143'ünün güvenlik güçlerine yönelik gerçekleştirilen saldırı olayları olduğu tespit edildi.

ÜSTLENDİKLERİ 829 OLAY HİÇ GERÇEKLEŞMEMİŞ



Terör örgütü tarafından üstlenilen bu eylemler incelendiğinde, 829 olayın hiç gerçekleşmediği, 403 olayın meydana gelmekle birlikte terör örgütü ile bağlantısının bulunmadığı, 25 olayın ise terör örgütü ve sempatizanları tarafından gerçekleştirildiği ortaya çıktı. 5 olayın ise örgüt bağlantısı olup, olmadığının araştırıldığı öğrenildi.



Eylemlere karışan ve PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması içerisinde faaliyet yürüten 49 şahıstan 47'si yakalanarak gözaltına alınırken, bu şahıslardan 17'sinin de tutuklandığı öğrenildi.