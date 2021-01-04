Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan PKK/YPG'li teröristlere yönelik operasyonlarımız sürüyor. Kahraman Komandolarımız, huzur ve güven ortamını bozmak için sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li teröristi daha etkisiz hâle getirdiği ifade edildi.

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