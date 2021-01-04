Son dakika | Mahkeme Başkanı sordu: CHP'li isim cevap veremedi! "PKK terör örgütü mü değil mi?

Son dakika haberi... Gaziantep'te terör örgütü PKK'nın kent merkezi yapılanmasına yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında geçtiğimiz yıl 14 Temmuz'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan HDP ve DBP yöneticileri ile 2 CHP'li ilçe belediye meclisi üyesinin de bulunduğu 30 kişinin yargılanmasına başlandı. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından haklarında "silahlı terör örgütü üyeliği", "terör örgütü propagandası yapmak" ve "terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet" suçlarından iddianame hazırlanan 18'i tutuklu 30 sanık Gaziantep 2 Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıktı. Sanıklar ile avukatları duruşma salonunda hazır bulunurken duruşmayı sanık yakınlarının yanı sıra CHP Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya ile HDP Milletvekili Mahmut Toğrul takip etti.