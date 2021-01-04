SON DAKİKA: Millet İttifakı bölünüyor! Ayrılık kararı...

CHP VE İYİ PARTİ'DE YAŞANANLAR RAHATSIZLIK OLUŞTURDU

Önümüzdeki süreçte de bu ziyaretler dolayısıyla Türkiye'nin makulleşmesine hizmet etmek noktasında bir ortak anlayış birlikteliğimiz var.

Ümit ederiz sadece bizlerin değil ama diğer önemli siyasi aktör ve paydaşlar da bu makul tutum içerisinde bir tavır sergilerler ki bugünkü kutuplaşmanın ülkeye hiçbir fayda getirmediğini hepimiz biliyoruz" açıklamasını yapmıştı.