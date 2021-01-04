SON DAKİKA: Millet İttifakı bölünüyor! Ayrılık kararı...

Cumhurbaşkanlığı, milletvekilliği ve yerel seçimlerde Millet İttifakı içinde yer alan bir parti ortak çalışma kararını gözden geçirerek ayrılma kararı alıyor. İYİ Parti'deki FETÖ iddiaları, ihraç ve ayrılıklar gibi gelişmelerin ardından CHP'de de peş peşe patlak veren tecavüz skandalı ve HDP'li anayasa çalışması haberleri üzerine ittifakın çatladığı ortaya çıktı.
İşte Millet İttifakı kulislerini sarsan gelişme ve ayrılık haberine dair tüm detaylar;
2023'E TEK BAŞINA GİTMEYE KARAR VERDİLER
Demokrat Parti (DP) 2023 seçimlerine tek başına gitme kararı aldı. Bunda en büyük etkenin CHP Millet İttifakı'na dahil ettiği gizli bileşen HDP'ye verilen destek.
MİLLET İTTİFAKI'NDA HDP ZİYARETİ ÇATLAĞI
Cumhuriyet'in haberine göre; DP, yeni yol haritası kapsamında ilk ziyaretini yarın HDP Diyarbakır il binası önünde bekleyen Diyarbakır annelerine yapacak. Parti yöneticileri, "bu ziyaretin Cumhur İttifakı dışında kalan muhalefet partileri içindeki ilk ziyaret olması bakımından önem taşıdığını" ve "Millet İttifakı'na doğrudan bir mesaj verdiğini" ifade ediyor.
MİLLET İTTİFAKI'NDAN AYRI POLİTİKALAR GELİŞTİRECEKLER
Demokrat Partinin, 2023'e giderken çizgisini ise yine "güçlendirilmiş parlamenter sistem ve bütçe konusundaki çalışmalarının ve politikalarının Millet İttifakı'ndan ayrı geliştirileceği iddia edildi.
SP İLE GÖRÜŞÜYOR
Millet İttifakı'na yakın Cumhuriyet Gazetesi'nde yer alan haberde önemli detaylar verildi. İttifak ortaklarından DP'nin lideri Gültekin Uysal ile Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu geçen hafta bir araya gelmişti. Uysal burada yaptığı açıklamada "Bu noktada geçmişte 24 Haziran seçimlerinde Saadet Partisiyle aynı ittifak içerisinde bulunduk. Kendi fikirlerimizi farklılıklar olmakla beraber medeni bir şekilde milletimizin önüne koyma imkanı bulduk.
CHP VE İYİ PARTİ'DE YAŞANANLAR RAHATSIZLIK OLUŞTURDU
Önümüzdeki süreçte de bu ziyaretler dolayısıyla Türkiye'nin makulleşmesine hizmet etmek noktasında bir ortak anlayış birlikteliğimiz var.
Ümit ederiz sadece bizlerin değil ama diğer önemli siyasi aktör ve paydaşlar da bu makul tutum içerisinde bir tavır sergilerler ki bugünkü kutuplaşmanın ülkeye hiçbir fayda getirmediğini hepimiz biliyoruz" açıklamasını yapmıştı.