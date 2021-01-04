Yeşim Meltem Şişli’nin yerine yeni genel sekreter yardımcısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB), İSMEK'te görev yapan 29 kapalı bölge sorumlusu kadınlara ahlaksız teklifte bulunduğu ve mobbing yaptığı iddiasıyla kamuoyu baskısı ile görevden uzaklaştırılan Yeşim Meltem Şişli'nin bir süredir boş olan İnsan Kaynakları ve Kurumsal Gelişimden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcılığına Yılmaz Öztürk atandı. Öztürk'ün özel sektörde insan kaynakları üzerine yöneticilik yaptığı, ABD ve İngiltere'de strateji, liderlik ve yönetim alanında eğitimler de aldığı belirtildi.