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’nin yerine yeni genel sekreter yardımcısı

’de İSMEK’tek kadınlara ahlaksızca teklifte bulunduğunun ortaya çıkmasının ardından görevden uzaklaştırılan ’nin yerine Genel Sekreter Yardımcısı olarak Yılmaz Öztürk’ü atandı

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Giriş Tarihi: 4.1.2021 17:36 ABONE OL
Yeşim Meltem Şişli’nin yerine yeni genel sekreter yardımcısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB), İSMEK'te görev yapan 29 kapalı bölge sorumlusu kadınlara ahlaksız teklifte bulunduğu ve mobbing yaptığı iddiasıyla kamuoyu baskısı ile görevden uzaklaştırılan Yeşim Meltem Şişli'nin bir süredir boş olan İnsan Kaynakları ve Kurumsal Gelişimden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcılığına Yılmaz Öztürk atandı. Öztürk'ün özel sektörde insan kaynakları üzerine yöneticilik yaptığı, ABD ve İngiltere'de strateji, liderlik ve yönetim alanında eğitimler de aldığı belirtildi.

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Yeşim Meltem Şişli’nin yerine yeni genel sekreter yardımcısı
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