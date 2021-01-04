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Yılbaşı partisinde hayatını kaybetti

'ta yılbaşı gecesi 5 arkadaşı ile bir evde eğlenen 23 yaşındaki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti. Polis konuyla ilgili bir arkadaşını ve o arkadaşının uyuşturucu madde satın aldığı ileri sürülen torbacı 'yı gözaltına aldı. Torbacı tutuklandı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Giriş Tarihi: 5.1.2021 01:11 ABONE OL
Yılbaşı partisinde hayatını kaybetti

Beşiktaş'ta bir arkadaşının evinde yılbaşı partisine katılan Üniversitede Mikrobiyoloji Bölümü Öğrencisi 23 yaşındaki Deniz Büçkün hayatını kaybetti. İddiaya göre Büçkün ile arkadaşları bir süre alkol aldıktan sonra da uyuşturucu madde kullandı. Gece saat 02:00 sıralarında rahatsızlanan genç kız kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

TORBACI TUTUKLANDI

Konuyla ilgili çalışma başlatan polis evdeki arkadaşlarının ifadesini aldı. İddiaya göre evde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde de ele geçirildi. Bunun üzerine polis içlerinden birisinin uyuşturucu maddeye Üsküdar da bir torbacıdan aldığını belirledi. Torbacı Burak K. gözaltına alındı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Genç kızın cenazesi memleketi Malatya'da toprağa verildi.

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Yılbaşı partisinde hayatını kaybetti
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