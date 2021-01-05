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Askerlik Şubesi Başkanı 'den gözaltına alındı

merkezli Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (/PDY) Kara Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına yönelik operasyon kapsamında 'daki Karaköprü Askerlik Şubesi Başkanı gözaltına alındı.

AA
Giriş Tarihi: 5.1.2021 16:41 ABONE OL
Askerlik Şubesi Başkanı FETÖ'den gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Karaköprü Askerlik Şubesi Başkanı Personel Yarbay Hasan İ. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yakalandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, işlemlerinin ardından Ankara'ya gönderilecek.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmada 28'i Kara Kuvvetleri Komutanlığında subay, 1'i sivil 29 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarmıştı.

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Askerlik Şubesi Başkanı FETÖ'den gözaltına alındı
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