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: Su kaynaklarımızı doğru kullanmalıyız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi , "Dünya, hepimizin ortak evi. Bu bilinçle hareket edip, su kaynaklarımızı doğru kullanmalıyız" dedi.

DHA
Giriş Tarihi: 5.1.2021 15:50 ABONE OL
Emine Erdoğan: Su kaynaklarımızı doğru kullanmalıyız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Dünya, hepimizin ortak evi. Bu bilinçle hareket edip, su kaynaklarımızı doğru kullanmalıyız" dedi.

Emine Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Dünya, hepimizin ortak evi. Bu bilinçle hareket edip, su kaynaklarımızı doğru kullanmalıyız. Gündelik yaşamımızda geliştireceğimiz küçük farkındalıkların, büyük değişimler yaratacağını unutmamalıyız" ifadesini kullandı.

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Emine Erdoğan: Su kaynaklarımızı doğru kullanmalıyız
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