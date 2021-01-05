FETÖ'cülerin mal kaçırma oyunu deşifre oldu!

Akıl almaz yöntem Adana'da dolandırıcılık iddiasıyla açılan bir davada ortaya çıktı. 75 yaşındaki Erol Kavlak, Seyhan'da 10 dönümlük arsasının bilgisi dışında satıldığı iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Arsanın, Adana 11. Noterliğinde 30 Mayıs 2018'de sahte vekaletle İhsan B. tarafından Kamil G.'ye 2 milyon 400 bin lira bedelle satıldığı, 20 Haziran 2018'de de aynı arsanın bu kez 2 milyon 450 bin liraya Ramazan K.'ye satıldığı öne sürüldü. Arsanın ikinci kez el değiştirdiğini ve başka şahıslara satılmak istendiğini dile getiren Erol Kavlak, tapu kaydına tedbir koydurduğunu da savcılığa bildirdi.

Erol Kavlak ve oğlu Hasan Kavlak'ın iddiaları üzerine ikisi noter görevlisi, toplam 6 kişiye resmi belgede sahtecilik ve dolandırıcılık suçlarından Adana Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Ancak yargılama sırasında karşılıklı suçlamalar ve ilginç iddialar ortaya atıldı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığının iddianamesinde, arsayı devralan ve devreden şüphelilerin tapu kayıtlarıyla ilgili araştırma yapıldığı, İhsan B. ve Kamil G.'nin tapu kaydının olmadığı, Ramazan K.'nin tapu kaydının bulunduğu belirtildi. Şüphelilerden Kamil G.'nin 2 bin 500 lira maaşla balıkçı teknesinde tayfalık yaptığı ve kayıtlı hiçbir malvarlığının olmadığı, yüksek değerde arsa alacak bir ekonomik gücünün bulunmadığına dikkat çekildi.

ARSANIN İÇ EDİLECEĞİNİ ANLAYINCA...

Sahtecilik ve dolandırıcılıkla suçlanan sanıklardan noter başkatibi İlkay Y.'nin avukatı tarafından mahkemeye verilen dilekçede, vekaletnamenin iki örneğinde de Erol Kavlak'ın gerçek fotoğraflarının yer aldığı, vekâletname ekinde bulunan nüfus cüzdanı fotokopisinin de orijinal kimlik kartından çekildiği vurgulandı. Bu durumda vekaletin Erol Kavlak tarafından bizzat verilmiş olabileceği ifade edildi. Baba Erol Kavlak'ın akli melekelerinde bir rahatsızlık var ise birileri tarafından ikna edilerek veya bir yakını tarafından, mal kaçırmak için, üçüncü kişilere arsanın danışıklı devredilmiş olabileceği dile getirildi. Üçüncü kişilerin malı iç edecekleri anlaşılınca da Kavlak ailesinin "vekaletname sahte" iddiasını ortaya atmış olabileceği vurgulandı. Noter başkatibinin avukatı, gerçeğin ortaya çıkarılması için Erol Kavlak ile çocuklarının ve kardeşlerinin 2018 sonrası ekonomik durumlarına, ticaret odası kayıtlarından bakılmasını ve olayın aslını açıklığa kavuşturmak için etkili bir araştırma yapılmasını talep etti.

ŞEYTANIN AKLINA GELMEYECEK YÖNTEMLERİ VAR

Erol Kavlak'ın şikayeti üzerine yargılanan sanıklardan Ramazan K.'nin avukatı ise mahkemeye verdiği dilekçede, Hasan Kavlak'ın FETÖ üyeliğinden ceza aldığını belirtilerek, söz konusu arsa üzerindeki sahtecilik ve dolandırıcılık olaylarında da bu örgütün sinsiliği ve tezgâhının olup olmadığının araştırılmasını istedi. Bu dilekçede de arsa üzerinde oynanan oyunların ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılması talep edilerek, öncelikle "Bu arsa FETÖ arsası mı" sorusunun araştırılması istendi. Dilekçede, FETÖ'cülerin mallarını şeytanın aklına gelmeyen oyunlar ile yargı denetimi dışında tuttukları ifade edildi. Bu nedenle Hasan Kavlak ve Erol Kavlak'ın menkul ve gayrimenkul mallarını gösteren belgeleri mahkemenin ilgili kurumlardan getirtmesi talep edildi.

FETÖ'NÜN İL YAPILANMASINDA ETKİLİ İSİMLERDEN

Öte yandan, FETÖ'nün işadamları yapılanmasına ilişkin davada 6 yıl 3 ay hapis cezası verilen Hasan Kavlak'ın cezası, istinaf mahkemesince de uygun bulundu. Kavlak'ın dosyası temyiz incelemesi için Yargıtay'da bulunuyor. Dosyada, FETÖ'nün Adana il yapılanması içerisinde yer alan Kavlak'ın, örgüte finans desteğinde etkili olan Anadolu Girişimci İşadamları Derneği üyesi olduğu ve Burç Okulları yönetiminde yer aldığı, Burç Özel Eğitim İşletmeleri A.Ş.'de hisse sahibi olduğu kaydediliyor. Kavlak'ın eşine de FETÖ üyeliğinden dava açıldığı, örgüt yöneticilerinden olan kayınpederi Kemal Elibal'ın ise yurt dışına kaçtığı anlatılıyor.