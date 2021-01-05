Hakkari de 5 bölge Giriş-Çıkışlara kapandı

Hakkari de il genelinde 5 bölge özel güvenlik bölgesi ilan edilerek bölgelere giriş - çıkışlara kapatıldığını duyurdu.

Hakkari'nin Çukurca, Şemdinli, Yüksekova ve Derecik ilçelerindeki bazı bölgeler 15 gün süreyle "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi.

Hakkari Valiliğince yapılan açıklamada, "Bölücü terör örgütü PKK ve diğer terör örgütlere karşı yapılan operasyonlar nedeniyle

Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince, kent merkezi ile Yüksekova, Şemdinli, Çukurca ve Derecik ilçeleri sınırındaki 5 bölgenin, 1 Ocak ünü saat 00:00:01'den 14 Ocak Perşembe gümü saat 23:59:59'a kadar, "özel güvenlik bölgesi" ilan edildiği belirtildi. Vatandaşların belirtilen bölgelere izinsiz girmesinin yasaklandığı açıklandı.

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