Hakkâri eski belediye başkanına tahliye

Hakkâri'de 15 Ekim 2019 tarihinde yapılan operasyonlarda gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Hakkâri Belediyesi eski belediye başkanı Cihan Karaman'ın yargılanmasına bugün 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.
Elazığ T tipi Kapalı Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katılan Hakkâri eski belediye başkanı Karaman, bir önceki savunmasını yeniledi. Avukatların hazır bulunduğu duruşmada verilen aranın ardından mahkeme heyeti, Karaman'ın oy birliğiyle tahliyesine karar verdi.