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eski belediye başkanına tahliye

’de 15 Ekim 2019 tarihinde yapılan operasyonlarda gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Hakkâri Belediyesi eski belediye başkanı 'ın bugün 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edilen yargılamasında tahliye kararı verildi.

AHMET KAVAK AHMET KAVAK
Giriş Tarihi: 5.1.2021 15:31 Son Güncelleme: 5.1.2021 15:31 ABONE OL
Hakkâri eski belediye başkanına tahliye

Hakkâri'de 15 Ekim 2019 tarihinde yapılan operasyonlarda gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Hakkâri Belediyesi eski belediye başkanı Cihan Karaman'ın yargılanmasına bugün 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.

Elazığ T tipi Kapalı Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katılan Hakkâri eski belediye başkanı Karaman, bir önceki savunmasını yeniledi. Avukatların hazır bulunduğu duruşmada verilen aranın ardından mahkeme heyeti, Karaman'ın oy birliğiyle tahliyesine karar verdi.

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Hakkâri eski belediye başkanına tahliye
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