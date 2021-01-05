Kahramanlar unutulmaz

PKK'li teröristlerce İzmir Adliyesi'ne düzenlenen saldırıda canını ortaya koyarak teröristlerin hain planını bozan Fethi Sekin, şehadetinin 4. yılında anılıyor. Uzun namlulu silahları, roketatarları ve el bombaları olan teröristleri, tabancasındaki mermisi bitene kadar kovalayan Sekin, gösterdiği cesaretle çok sayıda kişinin hayatını kurtardı. Kahramanlığın sembolü haline gelen cesur polis, Türk halkının gönlünde taht kurdu. Öte yandan 5 Ocak 2017'de şehit olan Sekin'in yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, polis kulübesine gizlenen arkadaşlarının onu korkutmaya çalıştığı, yapılan şakanın ardından şehit Sekin ve arkadaşlarının yaşadığı eğlenceli anlar yer alıyor.