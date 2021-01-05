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SON DAKİKA HABERİ: 'ndan 'darbe' çağrışımlarına yanıt

’ndan darbe çağrışımları için açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Ölürsem şehit kalırsam gazi” anlayışıyla yurt içinde ve sınır ötesinde görevlerini kahramanlık ve fedakarlıkla ifa etmektedir” dendi. TSK’nın peygamber ocağı olarak da nitelendirildiğine vurgu yapılan açıklamada, “Yasalar ve Cumhurbaşkanımızın direktifleri doğrultusunda, milletinin emrinde, görevinin başındadır” ifadesi kullanıldı.

HAKAN TEKİN HAKAN TEKİN
Giriş Tarihi: 6.1.2021 00:13 Son Güncelleme: 6.1.2021 00:32 ABONE OL
SON DAKİKA HABERİ: Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'darbe' çağrışımlarına yanıt

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

Millî Savunma Bakanlığı, tüm birlik ve kurumları ile başta FETÖ, PKK/YPG ve DEAŞ gibi terör örgütleri olmak üzere;

Her türlü tehdit ve tehlikeye karşı; asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından aldığı ilhamla, "Ölürsem şehit kalırsam gazi" anlayışıyla yurt içinde ve sınır ötesinde görevlerini kahramanlık ve fedakarlıkla ifa etmektedir.

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Peygamber Ocağı olarak da bilinen Türk Silahlı Kuvvetleri, binlerce yıllık şanlı tarihimizden süzülüp gelen milli, manevi ve mesleki değerleriyle;

-Aklın ve bilimin ışığında,

-Anayasa çerçevesinde,

-Yasalar ve Sn. Cumhurbaşkanımızın direktifleri doğrultusunda,

-Sıralı amir ve komutanların emir ve komutasında,

-Milletinin emrinde, görevinin başındadır.

Türk Silahlı Kuvvetleri, ülkemizin ve milletimizin güvenlik ve bekasını hedef alanlara ve her kim olursa olsun millet iradesini hiçe sayarak anti-demokratik arayış içinde olanlara karşı mücadelesini azimle sürdürmekte kararlıdır.

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SON DAKİKA HABERİ: Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'darbe' çağrışımlarına yanıt
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