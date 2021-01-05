Muhalefetin iftira siyasetine rekor gelirle yanıt! CHP'ye "postacı amca" tokadı

2020 yılı başında genel müdürlük görevine getirilen Hakan Gülten döneminde ptt AŞ, posta ve kargo hizmetlerinde tarihi gelire ulaştı. Bir yılda yüzde 25 oranında artış gösteren ptt'nin posta gelirleri 3 milyar liraya yaklaşırken, kargo geliri ise yüzde 13 oranında arttı ve ilk kez 1 milyar lirayı aştı.



TEKNOLOJİK ATILIM TARİHİ GELİR GETİRDİ

Teknolojik gelişmeler sonucu elektronik haberleşmenin gelişmesi ve yaygınlaşması sürecinde ptt, klasik posta hizmetlerini modernize etmek amacıyla birçok projeyi hayata geçirirken, araştırma ve planlama çalışmalarına ağırlık vererek yeni projelerin hızla devreye alınması çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda önemli yatırımlar yapan ptt AŞ, Kovid-19 salgınının da sektöre olan pozitif etkisi ile posta ve kargoda tarihi gelire ulaştı.



KARGODA TARİHİ REKOR

2003'te 9 milyon 515 bin gönderi karşılığında 28 milyon 484 bin lira gelir elde eden ptt, son bir yılda modern ve teknolojik atakla kargodaki gelirini 1 milyar lira çıtasına yükseltti. 2019 yılında 131 milyon kargo gönderisi karşılığında, 932 milyon lira gelir elde eden ptt, kargo gelirini bir yılda yüzde 13 artırdı. 2020 sonunda 164 milyon gönderi karşılığında, 1 milyar 58 milyon lira gelire ulaşıldı.



3 MİLYAR LİRAYA ULAŞTI

Posta sektöründeki gelir artışı ise bir yılda yüzde 25'e ulaştı. 2019 yılında 452 milyon gönderi karşılığında 2 milyar 320 milyon lira gelir elde eden ptt, 2020 yılında 453 milyon gönderi karşılığında 2 milyar 917 milyon lira gelir elde etti. ptt'nin 2003 yılındaki posta geliri ise yalnızca 488 milyon liraydı.



TÜRKİYE'NİN EN ÜCRA KÖŞESİNE HİZMET

Coğrafi alan gözetmeksizin Türkiye'nin en ücra köşesinde yaşayan vatandaşlar için kargo ve posta hizmeti veren ptt, sosyal devlet anlayışının da en güzel örneklerini hayata geçiriyor.

Sosyal desteğe ihtiyacı olan vatandaşların evrensel posta hizmetinden yararlanabilmesi amacıyla görme engellilere özgü yazı içeren gönderilerle, erbaş ve erlerin 100 grama kadar ağırlıktaki gönderilerini ücretsiz taşıyor. Ayrıca Evrensel Posta Hizmetleri Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle çocuk hükümlü ve tutuklular ile devlet güvencesi altındaki çocukların gönderileri de ptt tarafından ücretsiz taşınıyor.