Onların da benim gibi hayalleri vardı

Yenişehir ilçesi Prof. Dr. Selahaddin Yazıcıoğlu Caddesi'nde bir dershane önünde, 3 Ocak 2008'de PKK'lı teröristlerce gerçekleştirilen bombalı saldırıda öğrencilerden Eren Şahin Eronat, Salih Ekinci, Melek İpek, Rıdvan Süer, Ferhat Mutlu ve Engin Taşkın ile kızını almaya gelen baba Cengiz Kaya hayatını kaybetti. 73 kişinin de yaralandığı bombalı saldırıda şehit olanlar için anma töreni yapıldı. Törene katılanlar, Türk bayrağıyla süslenen ve şehitlerin fotoğraflarının bulunduğu masaya kırmızı karanfil bıraktı.Saldırıda oğlu Eren Şahin'i kaybeden AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, okunan duaların ardından yaptığı konuşmada, terör örgütü PKK'nın kadın, bebek, çocuk gözetmeden katliamlar düzenlediğini söyledi. Batman'da teröristler tarafından şehit edilen Aybüke öğretmenin okuduğu "Beni öldürende yoktur din iman" türküsündeki dizeleri yineleyen Eronat, "Bu ahlaksız örgütün de zerre kadar hiçbir değeri olmadığını gördük. Filmin sonunu görüyoruz. 2020 yılında PKK'ya katılım sayısı 52'ye inmişse bu filmin de sonuna gelmişizdir. Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın. Bu çocuklarla beraber tüm şehitlerimizin mekânı cennet olsun" ifadelerini kullandı. Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu ise yıllardır insanlara acılar yaşatanların bugün kaçacak delik aradığını belirterek, "Onlar kaçmaya devam etsinler. Biz onları kaçtıkları deliklerinde, inlerinde bulmaya devam edeceğiz. Bugün ülkemizin her köşesinde, Diyarbakır'da bir huzur ve güven ortamı varsa bunu sağlayan herkese teşekkür ediyoruz"dedi.Diyarbakır'daki patlamada arkadaşlarını kaybeden ve saldırıdan yaralı kurtulan Vedat Bora, daha sonra eğitimini sürdürdü ve Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği bölümünden mezun oldu. İki yıldır Şırnak Devlet Hastanesi'nde diş hekimliği yapan Bora şunları söyledi: "Saldırıda yaralandım. Mühendis olmayı hayal ediyordum, ancak hastanedeki tedavim sürecinde doktorların ilgisi nedeniyle fikrimi değiştirip doktor oldum. Şırnak'ta diş hekimliği yapıyorum. O gün arkadaşlarımız gözlerimizin önünde hayatını kaybetti. Saldırıyı yapan PKK'yı ve teröristleri lanetliyorum. Arkadaşlarımızın da benim gibi hayalleri vardı. Terör onların hayallerini alıp götürdü" dedi.