Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Boğaziçi provokasyonunda gözaltına alınan kişi terör örgütü üyesi çıktı

Son dakika: Boğaziçi provokasyonunda gözaltına alınan kişi terör örgütü üyesi çıktı Boğaziçi Üniversitesine rektör ataması sonrası yapılan gösteri ve protestolar sırasında "2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" ve "görevli memura mukavemet" suçlarını işledikleri gerekçesiyle gözaltına alınan kişi sayısı 22 oldu. Şüphelilerden 4'ünün terör örgütü propagandası yapma, 1'inin terör örgütü DHKP-C üyesi olduğu öğrenildi.