Son dakika: Gabar'da sıcak çatışma anları böyle görüntülendi! SİHA'dan teröristlere nokta atış...

Terör örgütü PKK'ya karşı kararlı operasyonlar sürüyor. Yıldırım-1 Cudi Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Sıddık Uluocak Operasyonu ile Gabar Dağı'nda 5 terörist daha etkisiz hale getirildi.

Teröristlerin etkisiz hale getirildiği anlara ilişkin görüntüler paylaşıldı. Görüntülerde, kahraman JÖH timleri ve komandoların bölgeye intikal ediş anlarından, teröristlerin uyarıldığı anlara kadar pek çok detay yer alıyor.

SICAK ÇATIŞMA ANLARI KAYDEDİLDİ

Teröristlerin, 'teslim olun' çağrılarına ateş ile karşılık vermeleri üzerine çıkan çatışma da SİHA kameralarına net şekilde yansıyor. Çatışmalar sırasında teröristlerin saklandığı mağarayı tespit eden SİHA nokta atışı ile örgüt mensuplarını etkisiz hale getiriyor.

İşte nefes kesen anların görüntüleri:

SON DAKİKA! Şırnak'ta Gabar Operasyonu'nda PKK'lı 5 teröristin etkisiz hale getirilime anı kamerada | Video